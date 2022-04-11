Подгорица, 11 апреля 2022, 16:54 — REGNUM В Черногории отмечают, что зимний туристический сезон на государственном горнолыжном куроте Kolasin 1600 стал рекордным и принес финансовые результаты вдвое лучше предыдущего года. Доход госкомпании составил один миллион евро.
Компания Skijališta Crne Gore утверждает, что менее чем за 100 дней горнолыжный центр посетило 80 000 гостей, было продано около 35 000 ски-пассов и около 4 000 билетов на панорамную поездку на канатной дороге на вершину Троглава.
Лыжный сезон начался 18 декабря 2021 года и завершился 3 апреля из-за плохих погодных условий.