Подгорица, 11 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Черногории отмечают, что зимний туристический сезон на государственном горнолыжном куроте Kolasin 1600 стал рекордным и принес финансовые результаты вдвое лучше предыдущего года. Доход госкомпании составил один миллион евро.

(сс) Up-Free Горные лыжи

Компания Skijališta Crne Gore утверждает, что менее чем за 100 дней горнолыжный центр посетило 80 000 гостей, было продано около 35 000 ски-пассов и около 4 000 билетов на панорамную поездку на канатной дороге на вершину Троглава.

Лыжный сезон начался 18 декабря 2021 года и завершился 3 апреля из-за плохих погодных условий.