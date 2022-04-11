Москва, 11 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал вредительством повышение стоимости проезда по платным дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

Задирать тарифы в нынешних условиях — это немыслимо, это настоящее вредительство. Тем более что месяц назад «Автодор» расценки уже повысил», — заявил Миронов.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что госкомпания рассматривает возможность повысить тарифы на платных трассах в связи «с инфляционными процессами». Глава госкорпорации «не думает», что пользователи заметят какие-то сложности.

Вместе с тем с 25 февраля увеличились тарифы на самых востребованных трассах — М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-3 «Украина», а также на участке Центральной кольцевой автодороги.

«Любой рост поборов снижает экономическую активность. В этой связи необходимо волевое решение Минтранса — тарифы платных дорог для легкового транспорта должны быть заморожены», — считает Миронов.

Он также призвал отказаться от системы «Платон».