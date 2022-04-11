Почепский район, Брянская область, , 17:01 — REGNUM Два человека, в том числе ребёнок, погибли при лобовом столкновении автомобилей в Почепском районе Брянской области. Ещё четыре человека госпитализированы с травмами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Лобовое столкновение Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области

Рано утром 9 апреля на 51 километре федеральной дороги А-240 Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Kia Sportage. Установлено, что в момент аварии 23-летний водитель Volkswagen не принимал мер к торможению, не был пристёгнут ремнём безопасности, стаж его вождения менее двух лет.

На месте погибли 35-летний и девятилетний пассажиры Kia. С различными травмами госпитализированы водители автомобилей, а также 37-летняя и восьмилетний пассажиры Kia.

Возбуждено уголовное дело.