Лондон, 11 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. 38-летний экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Карлос Тевес может подписать контракт с лондонским «Тоттенхэмом». Об этом 11 апреля сообщило издание Corriere dello Sport.

Alfonso Jimenez Карлос Тевес

По информации источника, Тевес прибыл в Лондон для переговоров с главным тренером «шпор» Антонио Конте.

В прошлом сезоне Карлос Тевес, выступая за аргентинский «Бока Хуниорс», принял участие в двенадцати матчах Кубка Суперлиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

Карлос Тевес покинул «Бока Хуниор» 1 июля 2021 года на правах свободного агента. С тех пор аргентинец находится без клуба.