Варшава, 11 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Нота протеста направлена Москвой в МИД Польши в связи с тем, что в этой стране произошёл захват российской дипломатической собственности — здания, где раньше жили дипломаты России, сообщил 11 апреля журналистам посол России в Польше Сергей Андреев.

Elionas Протест

Андреев «Мы немедленно направили ноту протеста в МИД Польши, в которой заявили о том, что участок, на котором находится объект, предоставлен нам польскими властями по соглашению ещё в 1970-е годы».

Он напомнил, что Варшава не разрывала соглашения с Москвой, касающегося российской дипломатической собственности, тем не менее, польские власти захватили здание, построенное советской стороной для дипломатических целей.

Что касается решения местных властей в Польше по поводу здания, они находятся в противоречии с международным правом и Венской конвенции о международных сношениях.

По словам российского дипломата, Москва потребовала от Варшавы восстановить правовой порядок и вернуть российской стороне законно принадлежащую ей дипломатическую недвижимость.