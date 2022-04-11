Тамбов, , 16:48 — REGNUM Бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов переведён под домашний арест, сообщил «Коммерсантъ».

Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ранее Громов был заключён под стражу в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и злоупотреблении полномочиями при реализации нацпроекта «Демография». Он был уволен, а его членство в партии «Единая Россия» — приостановлено.

По версии следствия, он оказывал покровительство коммерческой фирме, которая должна была поставить в детсады оснащение на 25 млн рублей, но не выполнила контракты.

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