Тамбов, 11 апреля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Владимир Громов переведён под домашний арест, сообщил «Коммерсантъ».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно. Плюшевый мишка, игрушка

Ранее Громов был заключён под стражу в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и злоупотреблении полномочиями при реализации нацпроекта «Демография». Он был уволен, а его членство в партии «Единая Россия» — приостановлено.

По версии следствия, он оказывал покровительство коммерческой фирме, которая должна была поставить в детсады оснащение на 25 млн рублей, но не выполнила контракты.