Ухта, Коми, , 16:47 — REGNUM Ухтинский городской суд признал виновным 28-летнего мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью собственному ребенку.

Несчастный младенец Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканской прокуратуре, 22 октября 2020 года ухтинец взял своего трехмесячного ребенка в области левого плеча и удерживая таким образом, стал его трясти. В результате малышу причинен полный перелом левой плечевой кости и закрытая черепно-мозговая травма. Вину в содеянном мужчина не признал и о причинах своего поведения умолчал.

«Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге педагог ударила семилетнего ребенка.