Мадрид, 11 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraph, 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку пропустит ответный матч ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с мадридским «Реалом».

Fifa.com Ромелу Лукаку

«Реал» сыграет с «Челси» завтра, 12 апреля. Матч, который пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начнется в 22:00 по московскому времени.

Первый матч, состоявшийся 6 апреля, завершился уверенной победой «сливочных» со счетом 3:1 благодаря хэт-трик Карима Бензема (21' Винисиус Жуниор, 24' Лука Модрич, 46').

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в двадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бельгийца два гола в шести матчах.