Москва, , 16:44 — REGNUM Профицит текущего счёта платёжного баланса России в I квартале 2022 года составил $58,2 млрд. Такую предварительную оценку приводит 11 апреля пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Профицит текущего счёта платёжного баланса Российской Федерации в январе–марте 2022 года достиг $58,2 млрд, укрепившись более чем в 2,5 раза по отношению к соответствующему периоду 2021 года», — говорится в сообщении.

Положительное сальдо внешней торговли России за I квартал 2022 года, согласно данным регулятора, составило $66,3 млрд, увеличившись в 2,6 раза в годовом выражении.

Как уточняется, объём экспорта за три месяца составил $156,7 млрд, объём импорта — $90,4 млрд.