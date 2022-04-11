Москва, , 16:43 — REGNUM Министерство обороны России организовало реабилитационный Центр для раненых участников спецоперации на Украине, сообщает 11 апреля пресс-служба военного ведомства.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый реабилитационно-образовательный центр открыт в Москве в филиале госпиталя Вишневского.

«Прежде всего хотел бы выполнить поручение министра обороны и передать вам слова благодарности за мужество, отвагу и храбрость при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — сказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков, обращаясь к первым пациентам Центра.

Он также пояснил, что принято решение «обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции».

«Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России», — уточнил Панков.

Центр создан в филиале №2 3-го Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского. Здесь одновременно с реабилитацией и протезированием будет проходить переобучение военнослужащих.

Программы медицинской реабилитации включают в себя весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

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