Варшава, , 16:42 — REGNUM Доклад подкомиссии по расследованию катастрофы самолёта президента Польши в 2010 году под Смоленском станет основой для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Об этом 11 апреля во время представления доклада заявил глава «Смоленской» подкомиссии Антоний Мачеревич.

Катастрофа польского самолёта под Смоленском Иван Шилов © ИА REGNUM

«Представленный доклад, по мнению комиссии, может и должен послужить основой для принятия мер на международной арене, в том числе возможной подачи жалобы в Европейский суд по правам человека, который является органом Совета Европы», — передаёт слова Мачеревича «Польское радио».

По выводам авторов доклада, причиной катастрофы президентского самолёта стали два взрыва на борту, первый в районе левого крыла, второй — в третьем салоне самолёта. «Главным и неоспоримым доказательством вмешательства России стал взрыв в левом крыле самолета перед столкновением с березой», — заявил Мачеревич.

Глава подкомиссии поблагодарил членов комиссии и экспертов за «гигантскую работу, самоотверженность, настойчивость, мужество и огромные знания». По его мнению, «Смоленская катастрофа» — «самая большая трагедия, произошедшая в Польше после Второй мировой войны».

10 апреля в Польше прошёл день памяти так называемой «Смоленской катастрофы». 12 лет назад под Смоленском потерпел катастрофу самолёт президента Польши Леха Качиньского, направлявшегося на траурные мероприятия в Катыни на месте захоронения убитых германскими нацистами польских офицеров. Все находившиеся на борту погибли.

В воскресенье, 10 апреля, в честь 12-й годовщины катастрофы были включены сирены воздушной тревоги, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

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