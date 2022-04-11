Москва, , 16:42 — REGNUM Большинство развитых экономик в ближайшее время не откажутся держать свои средства в казначейских обязательствах США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова, рассуждая о том, как будет идти дедолларизация международной торговли.

Доллар geralt

«Кроме китайской ограниченно конвертируемой валюты, возможен уход стран в другие валюты, отличные от стандартной корзины. Соответственно, их роль на мировом рынке может возрасти. Для международных расчетов могут также шире использоваться национальные валюты двух стран, вовлеченных в конкретную сделку, например индийские рупии для расчетов между Россией и Индией, — сказала Белянчикова. – Всё это может существенно изменить конфигурацию мировой валютной системы. Уже сегодня доля доллара в совокупных валютных резервах стран значительно уменьшилась – до 59% (по сравнению с 71% на момент введения евро). Есть все основания полагать, что данный процесс будет продолжаться».

Впрочем, как полагает экономист, дедолларизация вряд ли случится одномоментно.

«Большинство развитых экономик в ближайшее время не откажутся держать свои средства в казначейских обязательствах США. Тем не менее ряд региональных валют укрепятся на фоне происходящих событий, и можно будет более уверенно говорить о многополярности финансового мира», — подытожила Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белянчикова рассказала о том, что заморозка российских валютных активов создала опасный прецедент.

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