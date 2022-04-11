Ярославль, 11 апреля 2022, 17:24 — REGNUM Ярославское автотранспортное предприятие АО «ПАТП-1» может быть не допущено до следующего этапа транспортной реформы из-за долгов. Об этом рассказали на бюджетной комиссии муниципалитета.
В мэрии Ярославля занимаются финансовым оздоровлением предприятия. Как ранее сообщало ИА REGNUM подготовлены поправки в городской бюджет, согласно которым «ПАТП-1» получит субсидию в сумме 100 миллионов рублей.
Представитель мэрии озвучил сумму долгов предприятия. Кредитная задолженность «ПАТП-1» в 2021 году составила почти 155 миллионов рублей. В феврале муниципалитет Ярославля уже принимал решение о выделении муниципальному транспортную предприятию 55 миллионов рублей. Средства должны были пойти на увеличение уставного капитала. Вместе с бюджетной субсидией в 100 млн. деньги планируется направить на финансовое оздоровление «ПАТП-1».
Остается добавить, что первый этап транспортной реформы в Ярославле должен завершиться в июле 2022 года. Новый конкурс по определению перевозчиков может пройти в конце весны. В мэрии намерены утвердить план финансового оздоровления «ПАТП-1» до конца апреля. При погашении долгов предприятие сможет принять участие во конкурсе и остаться на рынке пассажирских перевозок в Ярославле
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