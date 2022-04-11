Ярославль, , 17:24 — REGNUM Ярославское автотранспортное предприятие АО «ПАТП-1» может быть не допущено до следующего этапа транспортной реформы из-за долгов. Об этом рассказали на бюджетной комиссии муниципалитета.

В мэрии Ярославля занимаются финансовым оздоровлением предприятия. Как ранее сообщало ИА REGNUM подготовлены поправки в городской бюджет, согласно которым «ПАТП-1» получит субсидию в сумме 100 миллионов рублей.

«В настоящий момент разрабатывается порядок предоставления субсидии. И определяются те затраты, которые будут компенсироваться за счет данной целевой субсидии. Обязательным требованием является предоставлением предприятием анализа за прошедшие три года. По данному анализу мы будем проводить экспертизу и подтверждать те расходы, которые будут компенсироваться за счет целевой субсидии. Так же требованием является утверждение предприятием плана финансового оздоровления. Он должен быть утвержден, в том числе на совете директоров. Ну и соответственно это некий план реструктуризации долгов предприятия, обоснованной кредиторской задолженности», — рассказал начальник управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Представитель мэрии озвучил сумму долгов предприятия. Кредитная задолженность «ПАТП-1» в 2021 году составила почти 155 миллионов рублей. В феврале муниципалитет Ярославля уже принимал решение о выделении муниципальному транспортную предприятию 55 миллионов рублей. Средства должны были пойти на увеличение уставного капитала. Вместе с бюджетной субсидией в 100 млн. деньги планируется направить на финансовое оздоровление «ПАТП-1».

"В настоящий момент 55 миллионов не выделены, планируется в течение года данные средства доводить. Также будут использоваться средства целевой субсидии. В сумме мы планируем погасить кредиторскую задолженность предприятия. Для того, чтобы предприятие могло осуществлять свою основную деятельность по перевозке пассажиров, и в том числе участвовать в конкурсных процедурах, которые предстоят. Потому что там это обязательное требование — отсутствие просроченной задолженности», — подчеркнул Сергей Волканевский.

Остается добавить, что первый этап транспортной реформы в Ярославле должен завершиться в июле 2022 года. Новый конкурс по определению перевозчиков может пройти в конце весны. В мэрии намерены утвердить план финансового оздоровления «ПАТП-1» до конца апреля. При погашении долгов предприятие сможет принять участие во конкурсе и остаться на рынке пассажирских перевозок в Ярославле

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля выделит 100 млн на спасение от банкротства «ПАТП-1»