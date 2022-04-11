Милан, Италия, , 16:40 — REGNUM Как сообщает издание Calciomercato, руководство миланского «Интера» в ближайшее время предложит главному тренеру основной команды Симоне Индзаги новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

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По информации источника, в случае заключения соглашение зарплата Инздаги вырастет до 6 миллионов евро. На данный момент итальянский специалист получает 4,5 миллиона евро.

После 31-го сыгранного тура «Интер», одержав девятнадцать побед и набрав 66 очков, занимает вторую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А. От первого места подопечных Индзаги отделяет 2 очка. 15 апреля в матче 33-го тура «Интер» сыграет со «Специей».

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги может покинуть «Интер», если команда не сможет выиграть Скудетто или Кубок Италии.