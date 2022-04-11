Москва, , 16:39 — REGNUM Заморозка валютных резервов России создала опасный прецедент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала точку зрения обозревателей издания Financial Times, которые пришли к выводу, что санкционная политика США может ослабить доллар и усилить иные валюты.

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«Заморозка валютных резервов России со стороны США создала прецедент, — сказала Белянчикова. — Равного по масштабам посягательства на чужие средства мировая финансовая система еще не знала. Это заставляет и компании, и даже страны усомниться в том, что подобного не случится с их долларовыми активами, и подталкивает если не к отказу от долларов вообще, то по крайней мере к серьезной диверсификации валютных резервов».

По ее словам, ситуация осложняется тем, что большинство свободно конвертируемых валют (СКВ) сегодня входят в «западный» блок, к которому примыкает Япония.

«Китайский юань, освободившийся за последнее время от ряда ограничений по его использованию, тем не менее еще остается не полностью конвертируемой валютой. Однако процесс либерализации юаня идет, что вкупе со вторым местом Китая среди национальных экономик (если считать ВВП в долларах) и даже его первым местом (если считать по паритету покупательной способности) может сделать данную валюту реальной альтернативой доллару», — сказала Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что мировая торговля неизбежно претерпит дедолларизацию, а роль юаня в международных расчетах возрастет.