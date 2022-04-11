Москва, 11 апреля 2022, 16:37 — REGNUM Исполнитель Влад Соколовский признался, что его возлюбленная страдает от послеродовой депрессии. Об этом 11 апреля пишет «Пятый канал».
Как отмечает издание, избранница Соколовского Ангелина Суркова была на грани нервного срыва. «Был момент в этом месяце, когда я прям почувствовал, что человек на грани. Это её первый опыт такой. Мы пообщались и не допустили, скажем так, пиковой ситуации», — рассказал певец.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Влад Соколовский во второй раз стал отцом — у артиста родился сын Дэвид. Для певца это уже второй ребёнок — в 2017 году у Соколовского и певицы Риты Дакоты появилась на свет дочь Мия.
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