Москва, , 16:37 — REGNUM Исполнитель Влад Соколовский признался, что его возлюбленная страдает от послеродовой депрессии. Об этом 11 апреля пишет «Пятый канал».

Влад Соколовский Скриншот видео на YouTube-канале Влада Соколовского

Как отмечает издание, избранница Соколовского Ангелина Суркова была на грани нервного срыва. «Был момент в этом месяце, когда я прям почувствовал, что человек на грани. Это её первый опыт такой. Мы пообщались и не допустили, скажем так, пиковой ситуации», — рассказал певец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Влад Соколовский во второй раз стал отцом — у артиста родился сын Дэвид. Для певца это уже второй ребёнок — в 2017 году у Соколовского и певицы Риты Дакоты появилась на свет дочь Мия.

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