Евгений Цоц, 11 апреля 2022, 18:37 — REGNUM Американский президент Джо Байден во внешней политике опирается на преданный и предельно лояльный блок стран Запада. Его планы по конфронтации с Россией, усилению эскалации украинского кризиса и объявлению странами Евросоюза невыгодных антироссийских санкций успешно реализуются, пока не встречая серьёзных препятствий. Однако внутри США ситуация не так безоблачна.
Главным критиком Байдена стал его соперник на президентских выборах, экс-президент США Дональд Трамп. Он обвиняет своего политического оппонента в бесконтрольном росте инфляции. Трамп заявляет, что американский средний класс «раздавлен» высокими ценами на топливо и продовольствие, разрушаются цепочки поставок и международные экономические связи.
«Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?» — недоумевает Трамп.
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обеспокоен внутренней проблемой — ситуацией с мигрантами. По его мнению, в Белом доме не занимаются проблемой. В Техасе отправляют автобусы к границе, чтобы перевезти на них нелегальных мигрантов дальше — прямо в Вашингтон. Представитель Белого дома Джен Псаки назвала эту меру рекламным ходом, но прокурор не согласился.
«Я бы хотел, чтобы это был просто рекламный ход. Она не понимает реальности или не заботится о реальности того, что происходит на границе Техаса, и в конечном счете за то, что происходит со всеми нашими штатами, потому что на самом деле каждый штат сейчас является пограничным государством, и на него влияет то, что происходит вдоль границы потому что резко увеличилось количество передозировок наркотиками, распространился COVID, были всевозможные проблемы с преступностью. Это реальная проблема, а не рекламный ход губернатора», — сказал Пакстон.
Бывший член Палаты представителей, экс-федеральный прокурор Трей Гауди заявил, что Джо Байден будет вынужден заняться миграционным кризисом, который он же сам и спровоцировал. Он напомнил, что Байден и вице-президент Камилла Харрис призывали людей ехать в США, — они и едут. С начала срока президентства Байдена прибыло уже 2,5 млн нелегалов. Гауди отмечает, что американцы же задаются вопросом: почему многим людям, которые вполне соблюдают американские законы, отказывают во въезде, но к нелегалам отношение куда более лояльное.
Президентство Байдена оживило проблему миграции, на волне которой Трамп когда-то пришёл к власти и которая за время его президентства немного поутихла. Однако к старым проблемам добавились и новые — экономические. И если для США поставки топлива из России не так чувствительны, как для стран Евросоюза, то рост инфляции и подорожание энергоресурсов на международных рынках больно бьёт по американским потребителям.