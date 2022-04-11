Барнаул, , 19:06 — REGNUM В 2022 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», отремонтируют порядка 1,7 тысяч километров дорог, которые ведут к популярным туристическим местам и достопримечательностям. В программу мероприятий вошли 345 участков трасс и улиц, сообщает пресс-центр Росавтодора.

Алтайски край © Светлана Шаповалова

«За три года существования нацпроект «Безопасные качественные дороги» внес огромную лепту в развитие внутреннего туризма. Многие туристические объекты стали доступнее, добраться до них теперь можно быстрее и с комфортом. В регионах привели в нормативное состояние более 800 объектов улично-дорожной сети, ведущих к местным достопримечательностям. А их общая протяженность — более 4 тыс. км», — сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Внутренний туризм может стать одним из действенных инструментов стимулирования экономики в регионах. Поэтому дорожникам важно обеспечить комфортный и безопасный проезд к туристическим объектам», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Алтайском крае в предстоящем дорожно-строительном сезоне планируется отремонтировать семь участков автомобильных дорог к туристическим достопримечательностям и местам отдыха.

В том числе отремонтируют участок дороги Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области протяженностью более 9 км между городом Славгород и поселком Бурсоль, который является одной из жемчужин озерного края. Он расположен около знаменитого озера Бурлинское, куда летом съезжаются туристы со всей России.

Также специалисты выполнят ремонт более 9 км трассы Советское — Урожайное — Шульгин Лог между селом Советское и поселком Семилетка. Направление является востребованным среди туристов, в зимний сезон интенсивность движения увеличивается: здесь проходит туристический маршрут на незамерзающее Светлое озеро — единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди.

«Один из приоритетов в части развития региона — ремонт и строительство дорог, ведущих к туристическим местам. В этом году мы запланировали привести в нормативное состояние более 40 километров, останавливаться не планируем. В следующем году продолжим работу в этом направлении. Для нас важно, чтобы жители и гости Алтайского края могли комфортно и безопасно добираться до полюбившихся мест», — подчеркнул начальник отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Министерства транспорта региона Николай Анисимов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» помогает регионам не только приводить в нормативное состояние существующие дороги и строить новые, но и обеспечивать их сохранность.