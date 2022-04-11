Светлана Рыбина, 11 апреля 2022, 18:37 — REGNUM Намерение Великобритании поставить Киеву новые противокорабельные ракетные комплексы, а также 120 единиц бронетехники вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
"Коричневый туман над Европой. Все вертикальные верхи поражены коричневатой чумой. Но я надеюсь, что европейские народы ещё можно спасти от этой заразы. Хотя спасаться придётся им самим», — подметила Лия Л.
Многие пользователи пришли к выводу, что не осталось никаких сомнений в том, что Великобритания поддерживает неонацистский режим, установившийся в Киеве, и пичкает его вооружением, чтобы оно было применено против русских.
«Европа раскрыла свою истинную сущность, скинула с себя овечью шкуру», — указывает Игорь П.
«Вот вам и раскрывается истинный лик Великобритании. Во время пандемии у них денег не было, чтобы поддержку оказывать населению. Бахнул энергокризис? Опять-таки денег для простых людей нет. А как спонсировать нацизм на Украине — это всегда пожалуйста! Фашистская это страна, оказывается, — Великобритания!» — написал Владимир Т.
Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания действительно может поставить на Украину вооружение, но не факт, что оно окажется новым, как заявляет Лондон.
«Старьё сливают, а сами будут перевооружаться новым американским оружием. Да и управлять этим вооружением некому на Украине, разве что сами натовцы будут. Но это маловероятно, я думаю», — пишет Hedgehog I.
Часть людей сомневается в том, что низкоквалифицированные украинские военные сумеют управиться с новейшими образцами западного вооружения.
«Если я правильно всё понимаю, этими ракетами надо учиться управлять, а украинские военные наверняка никогда не учились их применению. И кто тогда управлять ими будет? Военные НАТО, что ли? Ну тогда война с альянсом начинается на украинской земле, иного варианта я не вижу», — пишет Олег Х.
Ряд пользователей уверены, что западные поставки вооружения, как и раньше, по традиции окажутся в качестве трофеев у народных милиций республик и Вооружённых сил Российской Федерации.
«Скоро западного вооружения у армии Донбасса будет больше, чем у бандеровцев. Всё, что поставляется нацикам, неминуемо оказывается в руках ополчения», — написала Мадина Г.
«Всё равно ополченцам Донбасса достанется. А нацики из Киева кредиты будут платить в Великобританию. Помощь-то явно не безвозмездная», — поделилась своим мнением Алла Д.
Отдельные комментаторы отмечают, что это вооружение может и не добраться до рук украинских неонацистов.
«А дойдут ли они до места? Даже если дойдут, успеют ли их распаковать? Третьего дня словаки поставили ВСУ комплексы С-300. Так их тут же раскатали российские войска. Всё видим, всё знаем», — подметила Марина Ш.
«Это вооружение станет дополнением к той груде металлолома, в который превратилось оружие с предыдущих поставок», — предрекает Alex G.
Напомним, 9 апреля пресс-служба премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона сообщила по итогам встречи главы британского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что Великобритания намерена поставить Киеву новые противокорабельные ракетные комплексы, а также 120 единиц бронетехники.