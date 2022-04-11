Москва, , 16:36 — REGNUM Власти Японии в 2022 году постараются сохранить импорт энергоресурсов из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал новость о том, что генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно так и не смог внятно ответить, когда его страна собирается отказаться от импорта российского угля.

Флаги России и Японии S Solomonov

«То, что Мацуно ушел от прямого ответа на вопрос о сроках отказа от российского угля, является, по сути, косвенным подтверждением того, что экономика Японии пока не готова к такому шагу, — объяснил Чередниченко. — И объяснить этот факт можно через основной тренд сегодняшнего дня – инфляцию. В Японии, где этот показатель находился до 2021 года в отрицательной зоне, а по состоянию на март текущего года уже почти добрался до 1%, любой триггер дальнейшего роста инфляционного давления тщательно анализируется и по возможности отсекается.

Как полагает эксперт, вероятнее всего, в течение всего 2022 года правительство Японии будет внимательно следить за ценообразованием на энергетическом рынке.

«Скорее всего, это выльется в сохранение импорта энергоресурсов из РФ, пусть и не соответствующего вектору, продвигаемому сейчас США и значительной частью Европы», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно уклонился от ответа о том, когда Токио откажется от закупок российского угля.

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