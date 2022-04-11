Москва, , 16:36 — REGNUM Фиксировать и расследовать факт попадания снаряда в посёлок Таврический в Республике Крым со стороны Украины поручил председатель СКР Александр Бастрыкин 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Как сообщается, по имеющимся сведениям, в населенном пункте взорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Ударной волной в жилых домах выбило стёкла, в посёлке было прервано электроснабжение.

«Глава ведомства поручил следователям дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности», — написал Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что на посёлок Таврический обрушились обломки сбитого ПВО украинского беспилотника. Помимо жилых домов, сообщалось, что стёкла выбило в местной школе.