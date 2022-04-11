Архангельск, 11 апреля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Компания FSC International приостановила действия выдачи FSC-сертификатов в России. Под «санкции» попали Архангельский ЦБК и его дочерние компании.

АЦБК Архангельский ЦБК

В пресс-службе АЦБК шаг FSC International назвали недружественным и политически мотивированной, отметив при этом, что компании продолжат работать в том формате, если бы сертификаты FSC продолжили существование.

«С целью сохранения партнерских связей с покупателями продукции компании предложат им несколько моделей взаимодействия в условиях вступившего в силу деструктивного решения FSC International. Это может быть продолжение реализации готовой продукции с подтверждением происхождения древесины из ответственно управляемых лесов и других ответственных источников c подтверждением цепочки поставок информацией из Единой информационной системы учёта древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), или участие в новых системах лесной сертификации, или другие, согласованные с покупателями, стандарты взаимодействия», — отметили в пресс-службе АЦБК.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, санкции против России приведут к краху экономики Италии.