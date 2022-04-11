Красногорск, 11 апреля 2022, 16:32 — REGNUM На территории Подмосковья официально начал действовать режим повышенной пожарной опасности. Об этом 11 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.
Как отметил заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, в зимний период на Подмосковье обрушилось большое количество снегопадов, из-за чего в лесу установился устойчивый снежный покров. Это позволило открыть пожароопасный сезон в традиционные сроки — в первую декаду апреля.
«Стабильную обстановку в регионе с сегодняшнего дня обеспечивают 27 лесопожарных станций, 523 человека личного состава, а также 385 единиц специализированной техники для тушения возгораний», — сказал Филимонов.
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