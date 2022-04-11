Красногорск, 11 апреля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. На территории Подмосковья официально начал действовать режим повышенной пожарной опасности. Об этом 11 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

U.S. Forest Service Лесной пожар

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Георгий Филимонов, в зимний период на Подмосковье обрушилось большое количество снегопадов, из-за чего в лесу установился устойчивый снежный покров. Это позволило открыть пожароопасный сезон в традиционные сроки — в первую декаду апреля.

«Стабильную обстановку в регионе с сегодняшнего дня обеспечивают 27 лесопожарных станций, 523 человека личного состава, а также 385 единиц специализированной техники для тушения возгораний», — сказал Филимонов.