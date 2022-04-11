Кострома, , 17:28 — REGNUM Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подал в суд на костромскую исправительную колонию № 7. Об этом сообщает пресс-служба Костромского районного суда.

Колючая проволока

Прокурор просит суд обязать руководство учреждения отремонтировать системы отопления и вентиляции в столовой. Иск принят к производству, первое заседание по этому делу состоится 27 апреля 2022 года.

Напомним, ранее прокурор обращался в суд по поводу ремонта общежитий отрядов осужденных в колонии строгого режима №1. Судья удовлетворил требования надзорного органа, руководство колонии устранило нарушения требований санитарно — эпидемиологического законодательства «в полном объёме».

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