Рига, , 16:30 — REGNUM Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) совместно со Службой военной разведки задержала гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщило латвийское агентство LETA.

На границе Латвии Gpk.gov.by

Задержание состоялось в феврале 2022 года, но известно о нем стало лишь сейчас. Неназванное лицо в интересах белорусских спецслужб получило информацию об объектах Национальных вооруженных сил, а также объектах критической инфраструктуры, в том числе путем их тайной видео‑ и фотосъемки.

Лицо задержано, на двух связанных с ним объектах произведены неотложные процессуальные действия, говорится в сообщении. СГБ изъяло технику и носители данных. В настоящее время проводится анализ полученных материалов.

К лицу применен статус подозреваемого, мера пресечения — задержание. Следствие по этому делу продолжается, поэтому комментариев в СГБ не дают. Уголовный закон Латвии за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.