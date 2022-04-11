Москва, 11 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер начали переговоры, сообщил 11 апреля журналистам пресс-секретарь российского президента.

Флаг Австрии

«Встреча уже идет», — сказал он, добавив, что ожидается обсуждение ситуации вокруг Украины.

Отмечено, что по просьбе австрийской стороны переговоры проводятся в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, перед визитом в Москву Нехаммер общался с президентом Турции, а также посетил Украину, где встречался с Зеленским, Шмыгалем и мэром Киева Кличко.