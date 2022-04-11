Санкт-Петербург, , 16:59 — REGNUM После сноса временного ковид-госпиталя «Ленэкспо» в Петербурге всё имущество, которое удастся сохранить, передадут в медицинские стационары города, сообщили 11 апреля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Госпиталь «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

Ранее стало известно, что в Петербурге готовятся снести полевой госпиталь, который в 2020 году был оборудован в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове. На протяжений двух лет там получили медицинскую помощь 13 464 пациента с легким и средним течением COVID-19. В апреле появилась информация, что «часть движимого имущества необходимо уничтожить в связи со значительным снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и нецелесообразностью его дальнейшего использования».

«С учетом особенностей создания временного госпиталя «Ленэкспо» на территории и в павильонах, принадлежащих коммерческой компании ООО «Ленэкспо», потребовалось издание особого порядка о списании и дальнейшем уничтожении данного имущества в дополнение к существующему порядку», — пояснили в комитете.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что порядок не определяет сроков существования объектов и не устанавливает, какое имущество подлежит уничтожению.

«Все имущество, которое может быть использовано в других медицинских учреждениях, будет передано туда и продолжит существование», — заверили в комздраве Петербурга.

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