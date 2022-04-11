Воронеж, 11 апреля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В Воронежской области в связи с нарушениями, выявленными в работе ветеринарной службы, взыскания получили более 120 сотрудников станций по борьбе с болезнями животных, часть — уволены, возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сообщил 11 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

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Ранее прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в управлении ветеринарии Воронежской области и подведомственных ему учреждениях. В числе выявленных прокурорами нарушений — сокрытие от декларирования доходов, банковских счетов, недвижимости руководством управления и руководителями станций. Кроме того, установлено, что должностные лица ветслужбы по совместительству работали в коммерческих структурах. В интересах данных структур составлялись «тысячи ветеринарно-санитарных документов, значительная часть из которых заполнялась ненадлежащим образом».

«Прием и оформление документов, удостоверяющих ветеринарно-санитарное благополучие продукции, в интересах аффилированных организаций носило массовый характер в бюджетных учреждениях — Воронежской городской станции по борьбе с болезнями животных, а также 21 районных станциях», — уточнили в прокуратуре.

При проверке выяснилось, что на работу в госучреждения принимались родственники, которым устанавливались надбавки к окладу и премиальные вознаграждения, контролировалась их деятельность.

По итогам проверку прокурор области внёс представление об устранении нарушения закона в правительство области. Губернатор, по итогам его рассмотрения, наказал в дисциплинарном порядке руководителя управления и его заместителя, а также более 120 других должностных лиц, включая государственных служащих и руководителей районных станций по борьбе с болезнями животных. Ряд руководителей уволены. Также продолжается расследование 12 уголовных дел по фактам совершения коррупционных преступлений сотрудниками районных станций по борьбе с болезнями животных.