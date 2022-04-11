Таллин, 11 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Совет Больничной кассы Эстонии объявил публичный конкурс на замещение должности председателя правления учреждения.

Флаг Эстонии

Как сообщается в пресс-релизе крупнейшего медучреждения страны, с новым руководителем Больничной кассы будет заключен договор на пятилетний срок.

Срок полномочий нынешнего председателя правления Райна Лаане истекает 16 октября 2022 года. При желании он сможет выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок.

От претендентов ждут наличие высшего образования, необходимых для руководства учреждением знаний и профессиональной пригодности, знания эстонского и английского языков, постоянного места жительства в Эстонии и безупречной репутации.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам, имеющим как минимум пятилетний опыт стратегического управления организацией и реализацией в ней изменений.

Заявки на конкурс принимаются до 9 мая 2022 года.

Приблизительно 80% расходов на здравоохранение в Эстонии финансируются из бюджета Больничной кассы, а остальную часть расходов покрывают сами люди. В 2020 году бюджет Больничной кассы составил 1,6 миллиардов евро.