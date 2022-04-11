Мадрид, 11 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» футбольный клуб «Райо Вальекано» в матче 31-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Валенсию». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа. Ассистенты главного судьи — Роберто дель Паломар и Хон Нунес.

В последний раз «Валенсия» и «Райо Вальекано» играли между собой 27 ноября 2021 года в матче 15-го тура чемпионата Испании. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Карлос Солер (19' пенальти) и Исаак Паласон (64').

На данный момент «Валенсия» с десятью победами и 41-м набранным очком занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано», набрав 33 очка, располагается четырьмя позициями ниже.