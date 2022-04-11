Пермь, 11 апреля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Пермский край после 12 апреля возможно прибытие поезда с беженцами из Донбасса. Об этом сообщает издание »АиФ — Прикамье» со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Александра Борисова.

Enzymes Поезд

На 9 апреля на территории Пермского края находились 173 беженца, в том числе 44 ребенка. Большинство прибывших из ЛНР и ДНР остановились в Перми.

Напомним, ранее анонсировалось, что регион может принять 500 беженцев. Однако состав поезда не был сформирован. Пока беженцы прибывают в Прикамье самостоятельно.