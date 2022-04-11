Москва, 11 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Певица Марина Девятова поделилась с подписчиками новостью о том, что она беременна. Она опубликовала пост на эту тему в своём телеграм-канале 11 апреля.

«Мы в ожидании второго малыша. И что может быть прекраснее. Я решила рассказать сама, чтоб без сплетен, догадок и расспросов», — поделилась Девятова. «Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы… Не переживайте за меня, приходите на концерты, отдыхайте душой, заряжайтесь народным позитивом», — заверила она поклонников.

Скриншот записи с сольного концерта Марины Девятовой. 2021 Марина Девятова

ИА REGNUM напоминает, что Марина Девятова вышла замуж за Алексея Пигуренко в 2016 году. Спустя год у пары родилась дочь.