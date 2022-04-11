Рига, 11 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Резкое падение популярности партии «Согласие» — с первого на четвертое место — в последних социологических опросах прямо связано с разочарованием ее традиционных избирателей — русскоязычных жителей Латвии.

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Об этом местный журналист Абик Элкин написал в своем комментарии на портале bb.lv. По его мнению, избиратели, верные партии все последние десятилетия, резко отвернулись от партии после ее антироссийских заявлений по событиям на Украине.

«Что касается «Согласия», то их головокружительное падение с трона (еще в феврале было первое место и 10,1% поддержки) более чем закономерно. Событияна Украине не оставили лидерам «Согласия» выбора: чтобы удержаться на политической сцене они, как представители парламентской партии, должны были осудить действия РФ», — отметил Элкин.

В условиях «нынешнего времени» отсидеться и промолчать у самой крупной партии в стране не было никаких возможностей, считает он.

Отсюда и последствия такой публичности, констатировал Абик Элкин: «Многочисленные избиратели «Согласия», разочарованные такими действиями своей партии, «взяли паузу». Эти избиратели во время опроса пополнили строчку «не знаю, за кого голосовать». Не случайно в марте таких неопределившихся было рекордно много: 29%».

«Согласие» пока может рассчитывать на симпатии 6,7% опрошенных, свидетельствовали результаты последнего соцопроса в Латвии.