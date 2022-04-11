Пенза, , 16:21 — REGNUM Праздник «Последний звонок» для выпускников 9-х и 11-х классов пензенских школ запланирован 25 мая. Выпускные вечера для старшеклассников состоятся 25 июня, сообщает региональное министерство образования.

Выпускной Дарья Антонова © ИА REGNUM

Прозвенит последний звонок в этом году для более чем 4,9 тыс. учеников 11-х классов, и 11,5 тыс. девятиклассников. Первый единый госэкзамен по географии, литературе и химии учащиеся 11 классов напишут 26 мая. Выпускной вечер для них пройдет 25 июня.

Все мероприятия состоятся с учетом эпидситуации в регионе, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области всеми формами оздоровления и отдыха планируется охватить более 127 тыс. детей, или 92% от общего числа школьников.

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