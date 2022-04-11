Москва, , 16:10 — REGNUM Во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Больших сюрпризов он не принес: с результатом 27,60% лидирует действующий глава государства Эммануэль Макрон, с небольшим отрывом от него, как и предсказывали аналитики, идёт лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Тем не менее, эксперты НОМ считают, что выборы продемонстрировали ряд серьезных тенденций, которые будут влиять на французскую политическую систему в ближайшее время.

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Эксперты Независимого общественного мониторинга (НОМ) прокомментировали итоги первого тура выборов.

«Результаты первого тура президентских выборов во Франции не принесли сенсации. Первая тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с 2017 годом. Распределение мест в ней также не изменилось. В то же время выборы продемонстрировали ряд серьезных тенденций, которые будут влиять на французскую политическую систему в ближайшее время. Окончательный крах традиционных французских партий, социалистов и республиканцев. Падение их рейтингов началось не сейчас. Но именно эти выборы продемонстрировали глубину падения. Кандидаты двух ведущих в недавнем прошлом партий в совокупности набрали около 8 процентов голосов избирателей. И социалистам, и голлистам предстоят трудные времена.

Общее смещение электората вправо, явившееся реакцией на вызовы, которые стоят перед французским обществом в настоящее время. Сейчас из пяти основных кандидатов четырех, включая Макрона, можно отнести к правым. Это свидетельствует о серьезных глубинных процессах трансформации французского общества.

Ослабление позиций действующего президента. Несмотря на то что Макрон пришел к финишу первым, его позиции сильно пошатнулись. Президент растерял популярность за время избирательной кампании, а его партия не кажется безусловным фаворитом парламентских выборов. Возможная победа Макрона во втором туре случится, скорее, не благодаря, а вопреки, за счет объединения вокруг все менее популярного президента широкого спектра электората от радикальных левых (электорат Меланшона) до традиционных правых (электорат Пекресс). Примечательно в этом отношении, что лидеры этой коалиции, бывшие уже кандидаты на должность президента, призывают своих сторонников голосовать не «за Макрона», а «против Ле Пен».

Выборы продемонстрировали значительное усиление позиций крайнего правого электората. На этом поле представлены два из четырех основных кандидатов, Ле Пен и Земмур. Это – новая ситуация, не имеющая аналогов в прошлом», — считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт НОМ Владимир Шаповалов.

«Результаты первого тура никаких сюрпризов не принесли. Все ожидали, что во второй тур выйдут Макрон и Марин Ле Пен.

Избирательная кампания прошла под флагом «спасем Украину от России». Важнейшие для французов экономические и социальные проблемы, особенно после двух лет катастрофического «ковидного управления», просто игнорировались, что играло на руку Макрону. Что касается нарушений в день голосования, то серьезных проблем не отмечено. Но поскольку Макрон является и кандидатом, и действующим президентом, то, конечно, он был более публичен и заметен в медиаполе.

В обществе недовольные, конечно, есть. В некоторых городах имели место выступления против обоих прошедших во второй тур кандидатов. Но со стороны самих кандидатов несогласие с итогами первого тура не высказывается. Большинство просто ограничилось призывом голосовать во втором туре против Марин Ле Пен, кроме Земмура, позиции которого в значительной мере совпадают с риторикой Ле Пен по некоторым ключевым вопросам: в частности, относительно мигрантов.

Что касается влияния Запада на избирательный процесс во Франции, то в прямом вмешательстве просто нет необходимости, поскольку ключевая повестка дня формируется не внутри Франции, а на уровне всего глобалистского атлантического блока. Достаточно напомнить скандал с американской консалтинговой группой «МакКинзи Франция», получившей огромный заказ от Елисейского дворца на разработку концепции внутренней политики страны. Руководителем французского отделения этой американской компании является сын бывшего премьер-министра от социалистов, а ныне председателя Конституционного совета Франции Лорана Фабиуса, в чьи полномочия входит утверждение законности проведения выборов.

Результаты второго тура выборов более чем предсказуемы – победа Макрона. По сути, мы имеем дело с полным повторением сценария 2017 г.: Марин Ле Пен нужна во втором туре, чтобы гарантировать победу официального кандидата. Единственное отличие от 2017 г. в том, что сегодня Макрон не так популярен, как ранее», — высказывает свое мнение Доктор публичного права, профессор МГУ, эксперт НОМ Карин Беше-Головко .

«Неожиданностью этих выборов стал Жан-Люк Меланшон , который получил 22% голосов, он на третьем месте и отстает от Марин Ле Пен, отрыв на 1,5%. Этого никто не ждал, ему все давали максимум 13%. Были недовольные итогами голосования. В двух-трех больших городах после подведения первых итогов вышли на демонстрацию сторонники Меланшона.

Официально президент Франции не использовал административный ресурс в ходе выборов. Он просто постоянно на экране телевизора, так как является президентом и на данный момент происходит много международных событий, в которых он участвует. Он даже отказался от части своего времени выступления на нескольких каналах телевидения. Это тоже имидж кампании, решил играть скромного человека. Во втором туре выиграет Макрон, это уже очевидно», — отмечает писатель, публицист, эксперт НОМ Андрей Гульцев (Париж).

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