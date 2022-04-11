Екатеринбург, 11 апреля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрирован первый случай укуса клеща в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Free Stock Photos Клещ

Пострадавшей оказалась жительница Екатеринбурга. Клещ впился в женщину 10 апреля на территории комплексного сада в поселке Аять. Ей уже оказали необходимую помощь.

В ведомстве пояснили, что наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является плановая вакцинация. Гражданам также необходимо помнить о мерах личной защиты. При выходе в опасную территорию рекомендуется использовать специальный защитный костюм. Если избежать присасывания клеща не удалось, необходимо срочно обратиться в травматологический пункт.