Бийск, Алтайский край, , 16:26 — REGNUM В Алтайском крае нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает развивать бизнес-потенциал женщин-предпринимателей. Подробности о реализации образовательной программы «Женский бизнес 2.0», организованной в Бийске, корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля сообщила консультант управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Лариса Хищенко.

Женский бизнес Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

«Женский бизнес» — это федеральный образовательный проект для действующих женщин-предпринимателей, разработанный АО «Деловая среда» совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства. Он призван дать участницам инструменты для развития собственного бизнеса, научить совмещать бизнес и семью, стать одним из этапов развития женского бизнес-сообщества в городе.

За месяц в рамках данной программы прошло пять лекций, три вебинара и несколько мастер-майндов от ведущих экспертов и действующих российских предпринимателей. Содержание программы было насыщенным, в процессе обучения участницы разобрали новые технологии привлечения и удержания клиентов через сервис; процесс аудита бизнеса; способы диверсификации бизнеса; приёмы повышения эффективности труда персонала и разработки эффективной системы мотивации; основные этапы работы над личным брендом; инструменты формирования бюджета и оптимизации затрат, а также учились управлять своим настроением и достигать поставленных целей с помощью регулировки гормональной системы.

Директор Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков, вручая участникам сертификаты и подарки, отметил:

«Особенно приятно приветствовать участников программы «Женский бизнес». Формирование активного сообщества женщин-предпринимателей в городе Бийске — одна из задач реализации данной программы. Нам важно создавать благоприятную среду для развития женского предпринимательства и повышать активность через обучение и нетворкинг. Желаем роста и развития вашим кампаниям».

Участница программы Елена Вахольская поделилась впечатлениями:

«Нам очень важно получать важную деловую информацию, которая дает возможность быть продуктивными и здоровыми, управлять своей энергией, быть стрессоустойчивыми». Начинающий предприниматель в сфере услуг Дарья Гафнер выразила огромную благодарность спикерам:

«Просто невероятные женщины: сильные, успешные, компетентные и ломающие стереотипы. У нас была классная атмосфера, особенно на нетворкингах и мастер-майндах, рождалось много идей, мы знакомились и обменивались контактами, у некоторых из нас была личная трансформация и принятие важных решений для себя и своего бизнеса».

В «ОПОРЕ РОССИИ» отметили, что в последние три года женщины-предприниматели составляют треть российского малого и среднего бизнеса. При этом их доля в руководстве во всех секторах не превышает 20%. Сегодня порядка 90% социального бизнеса — с поддержкой на государственном уровне — делают женщины. Доля женского предпринимательства в сфере услуг — 58%, в торговле — 28%. Меньше женщин в производстве — всего 14%.

«При благоприятных экономических условиях именно женщины и молодежь могут стать основными точками роста малых и средних предприятий в стране, поскольку это наиболее активные социальные группы», — считает председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию женского предпринимательства Надия Черкасова.

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.