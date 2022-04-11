Москва, 11 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 4%, до 79,13 рубля. Евро прибавляет 3,88%, торгуясь по 85,91 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Откат котировок российской валюты начался ещё 8 апреля, а на фоне информации об отмене комиссии 12% на покупку валюты через брокеров, он ещё более ускорился на международном валютном рынке Форекс.

Сегодня с открытия торгов рубль резко снизился к доллару и евро более чем на 5%, но затем довольно быстро начал отыгрывать потери.

Российский экспорт остается на высоком уровне, а требование к экспортерам продавать 80% валютной выручки всё ещё в силе, так что у российской валюты все шансы побороться за укрепление.

Впрочем, ЦБ явно торопиться быстрее снять ограничения, так что на неделе нас могут ждать новые сюрпризы», — полагает эксперт.

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