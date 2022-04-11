Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Ростовской области от партии «Единая Россия» задержан по подозрению в строительстве некачественного жилья для детей-сирот. Об этом сообщает издание «Блокнот Ростов» со ссылкой на несколько собственных источников.

Материалы уголовного дела Sledcom.ru

Народный избранник является заместителем председателя комитета по строительству и ЖКХ. По некоторым данным, компания, которой руководит депутат, построила три многоквартирных дома для сирот с грубыми нарушениями. Квартиры, якобы, оказались непригодными для проживания.

ИА REGNUM не располагает официальной информацией по данному делу.