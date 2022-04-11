Екатеринбург, 11 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга собрали еще 130 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По словам руководителя Дома добровольцев Свердловской области Евгения Дайнеса, в ДНР и ЛНР из Екатеринбурга уже направили 87 тонн самого необходимого. Еще 130 тонн гуманитарной помощи готовят к отправке.

Дайнес поблагодарил земляков за активно участие и неравнодушие. Он также отметил, что оказать посильную помощь может каждый житель Екатеринбурга. Пункт сбора организован в Доме добровольцев на улице Крылова, 2. Здесь в ежедневном режиме работают волонтеры.

Напомним, первую партию гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса отправили в феврале.