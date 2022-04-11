Оренбург, 11 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Под Оренбургом 11 апреля горел лесной массив. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

skeeze Лесной пожар

Природный пожар возник возле села Городище. На ликвидацию возгорания были брошены силы аварийно-спасательной службы. Дополнительно планировали задействовать пожарные расчеты из соседнего села Краснохолм.

Площадь, уничтоженная огнем, составила 200 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен. Причины ЧП устанавливаются.