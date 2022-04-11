Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Северной столице парк общественного транспорта пополнится на 81 трамвай. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе «ПК Транспортные системы», передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Соответствующий контракт указанная компания подписала с городским комитетом по транспорту. «ПК Транспортные системы» поставит 81 низкопольный трамвай. Транспорт поступит в город в течение года, начиная с сентября 2022 года.

При этом среди этого количества трамваев 23 относятся к двухсекционным, модели «Богатырь-М», а 58 — к трёхсекционным, модели «Витязь-М».

Один состав модели «Богатырь-М» сможет вместить в себя в общей сложности 138 человек, из которых 45 на местах для сидения. А «Витязь-М» уже активно используется и в Петербурге, и в Москве, на линиях работает более 400 единиц таких низкопольных трамваев.

Напомним, что в Петербурге также появятся трамваи в ретро стиле. В городе уже выбрали поставщика, который обеспечит транспортом за 13 млрд рублей.