Волгоград, 11 апреля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки после лечения COVID-19 выписаны 274 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано пять летальных исходов.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 212 039 носителей коронавируса. Справились с заражением 201 729 человек, скончался от осложнений 6 771 житель. Лечатся от COVID-19, в том числе в амбулаторных условиях, 3 539 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки госпитализировано 65 ковид-пациентов.