Тамбов, 11 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы восемь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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11 апреля выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре больше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 113 тыс. 300 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 108 тыс. 23 пациента, в том числе 341 – за последние сутки.

За весь период скончались 2359 человек. Подтверждено два новых летальных случая.