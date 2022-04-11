Зальцбург, Австрия, , 16:06 — REGNUM Международная федерация санного спорта (FIL) заявила, что не будет исполнять решение арбитражного суда об отмене санкций в отношении российских спортсменов. Об это 11 апреля сообщается на сайте организации.

Санный спорт

«Даже зная, что меры в отношении были отменены по юридическим причинам, руководство FIL по-прежнему полностью поддерживает меры, принятые 2 марта», — говорится в сообщении

Отмечается, что Россия не сможет проводить мероприятия под эгидой FIL, а российские спортсмены, тренеры и официальные лица не будут допускаться на мероприятия организации.

Напомним, 2 марта исполком FIL отстранил российских саночников от участия в международных турнирах и запретил России проводить турниры под эгидой FIL.

8 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России (ФССР), отменив решение исполкома от 2 марта, и полностью восстановил права российских спортсменов.

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