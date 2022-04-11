Бухарест, , 16:05 — REGNUM Правительство Румынии продлило режим повышенной готовности для служб Департамента по чрезвычайным ситуациям в связи с распространением коронавируса. Об этом 11 апреля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в ближайшее время государство выделит дополнительные средства на содержание структур экстренного вызова (скорой помощи и медицины катастроф), а также систем гражданской защиты в целом.

Предполагается также проведение конкурса на замещение вакантных должностей более 2 тыс. сотрудников подразделений указанного департамента.

Напомним, ранее специализированный Центр мониторинга ЕС назвал Румынию старой с «наиболее эффективной в Восточной Европе системой защиты населения от эпидемий и других несчастных случаев».