Самара, , 16:07 — REGNUM Машиностроительный завод по производству сельскохозяйственной техники старается сохранять динамику производства в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Фото 7. Сейчас в «Красной Башкирии» используются американские опрыскиватели, обрабатывающие гектар за минуту

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Сообщается, что с его конвейера сошёл тысячный юбилейный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3». Эти техника не уступает по своим параметрам зарубежной.

«Складывающаяся ситуация — это не только вызов, но и возможности. Сегодня стоят задачи по импортозамещению, в том числе и для нашего агропромышленного комплекса», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что сельскохозяйственные машины завода используют не только на полях Самарской области, но и за ее пределами.

Так, юбилейный тысячный «Туман-3» отправится в Тамбовскую область.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области развивают производство зелени.