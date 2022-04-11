Самара, 11 апреля 2022, 16:07 — REGNUM Машиностроительный завод по производству сельскохозяйственной техники старается сохранять динамику производства в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.
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Сообщается, что с его конвейера сошёл тысячный юбилейный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3». Эти техника не уступает по своим параметрам зарубежной.
«Складывающаяся ситуация — это не только вызов, но и возможности. Сегодня стоят задачи по импортозамещению, в том числе и для нашего агропромышленного комплекса», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.
Отмечается, что сельскохозяйственные машины завода используют не только на полях Самарской области, но и за ее пределами.
Так, юбилейный тысячный «Туман-3» отправится в Тамбовскую область.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области развивают производство зелени.